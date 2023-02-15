蔡英文總統今天出席「女力拉美加論壇」開幕典禮，期盼友邦分享經驗，共同思索在目前世界經濟局勢下，未來如何開啟更多國際合作，推動女性的經濟賦權，促進全球疫後經濟振興及復甦。她承諾，臺灣願意在推動性別平等上，積極貢獻心力，也希望未來能與友邦在性別平等及婦女賦權方面一起努力。

臺灣今年首次舉辦「拉丁美洲及加勒比海婦女賦權國際論壇」，包括巴拉圭共和國總統阿布鐸伉儷、貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜、聖文森及格瑞那丁外交、外貿、區域統合暨僑務部長彼德絲、我國外交部長吳釗燮、數位發展部部長唐鳳及多國駐台使節代表都出席這項活動。

蔡英文總統致詞時分享臺灣在性別平等方面的努力，她指出，臺灣一直致力於落實真正的性別平權。尤其是，經過許多的努力及挑戰，在2019年，臺灣終於成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。

在政治方面，她說，去年我們的國會女性議員比率超過4成，是亞洲第一名。在經濟方面，根據去年的統計，女性中小企業主占比也超過3成7。在許多不同領域，婦女都是支持臺灣社會的重要骨幹。

蔡英文提到，臺灣作為負責任的國際社會成員，也積極和理念相近的國家及國際組織攜手合作，一起推動全球的性別平等和婦女賦權。在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，臺灣已經與友邦及許多國家，針對各種性別議題，共同舉辦橫跨多元領域的研討會。

除此之外，我們也和友邦攜手合作，協助婦女提升就業技能，並提供創業所需要的諮詢及資源，進一步鼓勵、支持更多女性實現創業夢想。她強調，這些計畫有助於女性經濟自主，工作條件改善也培養出更多成就感、自信心及勇氣，為女性的人生創造更多改變。

今天參與論壇的拉丁美洲及加勒比海友邦，和台灣有豐富的合作經驗，也攜手推動很多計畫，累積重要的成果。她期盼這場論壇能夠分享這些經驗，也共同思索在目前世界經濟局勢下，未來如何開啟更多國際合作，推動女性的經濟賦權，也促進全球疫後經濟振興及復甦。

蔡英文也承諾，臺灣願意在推動性別平等上，積極貢獻心力，也希望未來能與大家在性別平等及婦女賦權方面一起努力。