高雄15日早上有名71歲的許姓老翁因不明原因撞上路邊6輛機車，警方到場破窗將車門打開時，發現許翁已無生命跡象，緊急送醫後仍宣告不治。而這名許翁心臟裝有支架，因此警方初步研判是許翁在車上時就發生昏厥，疑似是心肌梗塞發作才會釀禍，至於許翁詳細死因仍待解剖相驗。高雄市立大同醫院醫師林宗翰表示，最近氣溫驟降，有心血管疾病或是發生過心肌梗塞的患者須隨時注意血壓和胸口病況，外出時也得由家人陪同。

71歲許翁早上6時許，行經中華、新田路口右轉後，就緩緩往右側偏移，隨後就撞上路旁的6輛機車，另有一名22歲高姓女子遭波及，造成右腳輕微擦傷。不過警方到場後，駕駛人卻沒下車，呼叫也沒反應，警方立刻破窗將門打開，此時許翁已無呼吸心跳，送醫急救約半小時仍宣告不治。

警方表示，許翁裝有心臟支架，不排除是心肌梗塞發作，在行車途中發生昏厥，才會造成連環車禍，但詳細肇事原因仍待釐清。搶救許翁的大同醫院表示，許翁的確有裝過心臟支架，但與死亡原因是否為心肌梗塞有關仍待解剖相驗。

大同醫院心臟內科醫師林宗翰表示，在天冷的狀態下比較容易人體容易產生血管收縮或是血壓上升的情形，若是民眾知道自身有心血管疾病或是發生過心肌梗塞，應在天冷時多注意血管收縮或血壓狀況；也得注意有沒有胸悶、胸痛，以及呼吸不順等心血管疾病惡化的病兆；也要定期監控血壓，若是血壓出現不穩定情形時，就得調整心血管疾病的藥物。

林宗翰也提醒，天冷時除了要特別注意保暖，以防遭到溫差變化太大影響血管變化外，另外老人家或是病患若要外出，從事開車或爬山、泡溫泉等活動時，藥物需隨身攜帶，家人也得盡可能陪同，以防狀況發生時沒人能夠幫忙。