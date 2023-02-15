2023年到來，不少人都關注今年能否賺大錢，《小鐵工廠》運勢專欄指出，雙子座、巨蟹座、處女座今年財運超級旺，不但在工作方面表現良好能獲得升職加薪外，投資也順風順水，能有穩定營收，可好好把握。

▍雙子座

雙子座在2023年財運可說是夢想成真，不但正職收入前景大好。有機會升職加薪外，更能受到老闆器重，甚至副業和理財方面也收益大增。另外，今年也有很多與財運相關的飯局，可多出門社交，盡可能擴展人際圈，賺錢的門路也將會為你打開。

▍巨蟹座

巨蟹座在2023年財運超級旺，在工作上會接手新項目，這個項目和他們的專業領域非常合適，並且能穩定發展，進而在金錢上有所斬獲，投資方面也畲有下穩定收益。從事自由業和創業中的巨蟹座，容易得到新客戶、新資方，計畫中的轉型也將成功起步。

▍處女座

處女座在2023年財運穩定、錢景一片大好，在職的處女座，將有機會談到一項大專案，且這個專案不會勞心費神，能從容不迫完成所有指標，並賺取豐厚的獎金。若是負責營運家族企業或開工作室的處女座，今年有機會談下大訂單，甚至可得到其他相關企業的經濟支持和幫助。