提升照護品質，新北市勞工局持續辦理外籍看護工「照護技巧免費到宅指導」服務，民眾透過1966專線即可申請，由專業的照服員到府示範各項包括沐浴、床上擦澡、更衣、口腔照顧、翻身拍背、移位等實用技巧，通譯人員隨同到家也能減少教導上的語言隔閡，降低新聘看護工跟長輩的磨合期。

勞工局表示，朱太太經醫師診斷為失智症，加上中風造成半邊癱瘓後，身體狀況每況愈下。自此，與太太鶼鰈情深的朱先生也辭去工作全職照顧太太，並請了外籍看護工安妮協助照護。

但朱先生照顧太太多年，已有自己一套照顧模式，常覺得安妮照顧方式不對而產生摩擦，經過親友介紹本方案，有專業人員指導正確的翻身、移位、擦澡等各方面照顧技巧，加上通譯協助溝通，朱先生已較能接受不同觀念且能同理安妮的難處，指導員也鼓勵朱先生和安妮要能適時抒解自己的情緒壓力，邀請參加照顧者支持團體，讓朱先生非常感謝。

勞工局表示，新北已持續推動本方案7年，今年更提高服務量至840人次，歡迎有需要的雇主多加利用。相關資訊及期程可上「新北勞動雲」網站首頁-服務資訊-外國人工作者-雇主服務-外籍家庭看護工勞雇安心支援服務，或FACEBOOK搜尋「新北勞動雲」追蹤相關活動訊息。