韓國總統尹錫悅15日宣布，計畫在2023上半年凍結公共設施與事務使用費，包括鐵路、郵政以及水電瓦斯等，希望能分擔當地民眾的生活壓力。

韓國政府15日指出，當地元月進口價格已連3個月下滑，年增率降至近兩年新低，表示未來消費者通膨有機會再向下。在勞動力市場方面，因經濟不確定性加上韓企借錢成本大增，元月新增職缺不僅是連8個月趨緩，更減至近兩年來最低。

大型類股疲弱，三星電子跌1.4%，SK海力士跌1.9%。不過，汽車電池製造商LG Energy Solution漲1.9%，化學大廠LG Chem也漲0.2%。

韓國現代汽車集團宣布，現代與起亞將免費為830萬輛美國汽車升級軟體功能，希望能抵抗在社交軟體如TikTok等垂手可得的偷車技術，避免自己旗下品牌的汽車再成為偷車賊眼中肥羊。因此，現代汽車跌0.6%，起亞也跌0.41%。

韓元兌一美元匯價在1,276.65價位附近，韓元貶7.25元。