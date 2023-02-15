文化界去年11月29日發起「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」行動，自公共政策網路參與平台提案2周內即超過5000人附議門檻，依規定主管機關應於2月16日回應，包括國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖等發起人，15日於回應前夕再度呼籲故宮尊重歷任傳統，續簽蘭千文物寄存合約。

故宫及文化部長於年後已換首長，陳學聖表示期待新人新政能解決問題。台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍也指出：「希望新的故宮院長傾聽民意，回應民意。」尤其搶救蘭千山館文物在公共政策網路參與平台提案已打破近年最快達標記錄，顯見保護文化資產已是全民共識，希望新院長能尊重民意。

「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」發起人等，除了再度呼籲「故宮尊重歷任院長留下的傳統，繼續簽訂蘭千文物寄存合約」，也提出「故宮應依《文資法》第66條規定，將蘭千山館文物暫行分級報文化部備查，並就其中具國寶、重要古物價值者列冊，報文化部審查，避免珍稀古物流落海外」，及「修正《故宮組織法》，增加指導委員會組織，議決重大事項，以避免院長專斷獨行」。

中華奉元學會理事長潘朝陽指出，為政者不論何朝何代，都應尊重國之重器，「故宮所藏即是國之重器」由此次搶救計畫也發現不尊重專業的弊病，故應修《故宮組織法》才能真正保護重要文物。中華語文教育促進協會祕書長段心儀表示，褚遂良的〈黃絹本蘭亭〉，以及懷素的〈小草千字文〉均是書法界公推的「法書」，是書法愛好者得以學習的重要範本，故宮院長有讓世世代代學子得以瞻慕作品的責任。

輔大日文系特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任何思慎、前玄奘大學傳播系主任諸葛俊、文藻外語學院助理教授李昱宏等均呼籲，文化歷史應超越政治，要思考台灣能留下什麼給後代，希望故宮能展現對文物的尊重，傾聽民意，讓故宮回到典藏、教育目的，勿成為政治的犧牲品。