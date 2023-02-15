隨著經濟發展進入新階段，大陸城鎮化進程面臨增速換擋。據第一財經報導，透過《中國統計年鑒2022》與2022年經濟社會發展數據顯示，2022年底的大陸城鎮常住人口達到9億2071萬人，僅比2021年增加646萬人，讓單年新增城鎮人口創下42年來新低，也是近28年首度跌破千萬人口。

大陸改革開放以來，城鎮化率逐步提升，並在1996年城鎮化率首度達到30％後進入加速階段。其中2010年到2018年的每年新增城鎮人口均超過2000萬人，即便略低的2019年也達到1993萬人，讓這10年累計新增城鎮人口達到2億3914萬人、成為城鎮化最快速時期。

但近幾年開始，大陸新增城鎮人口連年走低，2020年新增城鎮人口比2019年少199萬人，2021年再比上年減少589萬人，2022年更是近28年來首次跌破1000萬人、僅為646萬，不到2019年的1／3，也創下42年來新低人數。

廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，去年沿海受疫情影響，人口外流省份有部分人口回流，未來中西部地區發展機會增多，這些人可能留在當地就近就業以便更好照顧家庭；廣東省體制改革研究會執行會長彭澎認為，今年和明年新增城鎮人口可能會出現明顯反彈。但隨著城鎮化率持續提升，將從快速發展轉向平台發展期。

丁長發也說，隨著城鎮化率超過60％，將進入到二次城鎮化階段，由中小城市向中心城市、大都市集聚。同時未來城鎮化重點將不再僅是數量提升，應該更關注城鎮化的品質，包含加強住房、教育、醫療等公共服務、加大公共產品供給，讓外來務工人員加快市民化等。