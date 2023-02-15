鹿港三輪車被視為地方觀光的特色，但擋道、影響交通的問題也相當令人頭疼。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港媽祖路三輪車把道路當停車場，引起投訴。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮三輪車被視為地方觀光特色，但擋道、影響交通的問題相當令人頭疼，2018年彰化縣政府催生全國第1個「彰化縣遊憩地區觀光用途三輪以上慢車管理辦法」，不過掛了牌

，把馬路當招呼站、停車場還是很嚴重，鹿港分局於昨(14)日與彰化縣政府城觀處、交通處邀集鹿港鎮公所、觀光三輪車業者座談，加強宣導，地方人士反映，最重要是強化執法取締。

鹿港三輪車盛行，幾乎每天都會發生好幾起擦撞事故，地方民眾反映，一些三輪車駕駛，直接駛在路中央、或者說轉彎就轉彎，讓人措手不及，更有將道路當成候車站、停車場，亂象不斷。

尤其，鹿港中山路、媽祖路和民生路，攤販「佔地為王」嚴重，加上三輪車行駛，商家就指出，中山路徒步區寬15公尺，攤販、三輪車霸佔，道路僅剩5公尺，還把道路當招呼站，不停轉圈圈，嚴重壓縮人行空間。

鹿港警分局在座談會中加強宣導觀光三輪車行駛區域，指出指出古蹟保存區瑤林街及埔頭街、後車巷及文開路32巷、低於2米寬巷道，禁止三輪車行駛，要求業者自律，不能違規停車或不當轉彎、超車、跨越雙黃線等，宣導後將加強執法。

附近商家指出，座談會不能在流於形式了，真正要做到就是強化執行的力道，要求自律，是緣木求魚，得真正開罰，被罰怕了，才能減少肆意橫行的狀況，再者也希望規畫三輪車候車站和攤販集中場。市容才能逐步提升。

鹿港警察分局也再度呼籲，觀光三輪車車隊出遊，應遵守交通安全規則及選擇合適的地點路邊停車，不影響交通與店家及民宅出入，希望業者能要求駕駛人共同配合，才能避免被檢舉及舉發，提升三輪車的形象及觀光旅遊品質，創造觀光三輪車業者、遊客、執法單位三贏。