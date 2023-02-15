內政部空勤總隊去年成功救援231人，且飛安紀錄良好，更獲得去年公務人員傑出貢獻獎團體獎，台東駐地工程也獲得行政院公共工程金質獎，內政部長林右昌今（15）日前往視察，並給予肯定。

空勤總隊的救災工作時常面對惡劣的天候、環境及地形，甚至在不可知的情境下執行救援任務，可說是冒著生命危險在救災、救人。今年1月中旬，蒙古籍貨輪在台灣海峽遇難沉沒，船員棄船逃生在海上漂流，在空勤總隊及海巡人員的努力下，8名船員全數獲救。

林右昌表示，空勤總隊在國家的救災體系中，是不可或缺且非常重要的一環，近幾年完成接機任務，駐地興建工程除松山駐地外，其餘皆已完成，替國家節省60多億公帑，去年更獲得考試院公務人員傑出貢獻獎團體獎，是內政部之光。

林有昌說，空勤總隊在組隊長帶領下，嚴格要求紀律、精實各項飛行訓練，並持續提升飛機保修量能，讓飛安工作持續精進，去年飛安紀錄良好。空總行黑鷹直升機接機任務歷時12年，獲得111年公務人員傑出貢獻獎團體獎；興建台東駐地工程獲行政院公共工程金質獎佳作，去年也成功救援231人，繳出亮眼成績單。