前新竹市長林智堅昨晚表示撤回台大學位的訴願，並坦承論文寫作有「瑕疵」，國民黨立委王鴻薇直言，林智堅通篇說法沒有承認自己有學術論文抄襲，是幫民進黨清理選舉戰場，而前國安局長、林智堅論文指導教授陳明通力挺林，只是為自己清白而戰，兩人充滿政治跟自己的權宜算計。

王鴻薇表示，賴清德說要處理學倫問題，卻一直不敢處理林智堅，因此受到外界的批評跟詬病，所以林智堅並不是真心要為論文抄襲而道歉，只不過是要幫未來民進黨選舉清理戰場。

對於陳明通昨天則透過律師發聲明力挺林智堅，指出是余正煌參考了林的創作成果。王鴻薇表示，陳的聲明內容暗示是其學生余正煌抄襲林智堅，所以現在剩陳明通跟臉書名為「翁達瑞」的旅美教授陳時奮在挺林智堅。

王鴻薇認為，陳明通挺林智堅清白，看起來不單純為了林，因為如果林智堅論文抄襲確定，身為指導老師的陳明通，當然也要為其違反學術倫理而負責。

王鴻薇強調，事情演變到現在，是林智堅幫民進黨清理選舉戰場，而陳明通力挺林智堅，只是為自己清白而戰，兩人動作充滿政治跟自己的權宜算計。