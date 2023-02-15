台灣燈會睽違23年回到台北，5日開幕後將展至19日，卻有公務員爆料，被要求在下班時間前往賞燈，對此，北市觀傳局15日回應，並沒有動員公務員看燈會，北市府也尊重所有局處邀請，無論人數多寡都非常歡迎，沒有KPI的考量。

配合台灣燈會主燈「玉兔壯彩」，北市府開放15個局處每日輪流舉辦「主題之夜」，卻有公務員指出局處人員幾乎被迫在下班時間前往賞燈，北市府也會要求清點貴賓證數量，增加局處壓力。

觀傳局回應，並沒有動員公務員看燈會，歷年燈會都會邀相關貴賓欣賞主燈秀，除了中央單位將座位開放給國際觀光旅客外，北市今年獲配每日120席位置運用，為增加貴賓廣度，接待組才開放時段舉辦主題之夜。

觀傳局也說，主題之夜由局處邀請與業務有關、或公益團體近距離觀賞主燈秀，邀請對象包括醫護、防疫英雄、志工、產業代表等，而為了維護閉幕完整度跟清潔，一定要持邀請函才能進入，北市府也尊重所有局處邀請，無論人數多寡都非常歡迎，沒有KPI的考量。

觀傳局補充，往年台灣燈會為確保台上設備不受損及環境整潔，僅開放特定對象使用，今年北市首度在交通部觀光局同意下於8時後開放民眾進場使用，由工作人員、志工協助民眾入座，並處理清潔問題，觀賞民眾十分開心能夠近距離觀賞主燈秀。