下周一起受理港澳居民自由行申請。陸委會重申在台涉犯命案的港人陳同佳來台投案，不單純是批出簽證的問題，也涉及雙方管轄權和相關公權力的行使，希望港府務實回應我方司法互助請求。香港保安局今表示，港府希望陳同佳能夠早日赴台承擔法律責任的立場一直沒有改變，陳已表明願意赴台投案，台灣當局盡快批准陳同佳入境以承擔法律責任才能直接解決事件。

保安局又指，批准陳同佳入境的決定權和主導權完全在台灣當局，只要台灣盡快批准陳同佳入境，雙方警務單位便可隨即展開行程安排研究及處理事件，案件便能得到了結。

保安局又強調，台灣是中國的一部分，香港的《刑事事宜相互法律協助條例》不適用於台灣；案件發生在台灣，台灣當局已掌握有關案件的主要證據。特區政府多次強調，司法互助從來不是接受通緝犯投案的先決條件。

一直協助陳同佳的立法會議員管浩鳴表示，陳同佳仍願意到台灣投案，到台灣後願意接受公平審訊，接受監禁式刑罰，但現連第一步都無法踏出。他稱，陳同佳仍居住在較偏遠的山上，只要台灣當局願意批出簽證或不禁止陳同佳赴台，相信事情可圓滿解決，呼籲台灣當局按人道立場辦事，令陳同佳不用在港「軟禁」。