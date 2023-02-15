保五總隊一名卞姓員警，今天凌晨休假自台南友人家中酒駕返家時，自撞台南市一處中央分隔島，現場均無人受傷，警方對卞員實施酒測，經呼氣酒精濃度測試達酒測值達0.50mg／，全案詢後依公共危險罪嫌移送偵辦，總隊上午迅速召開考績會，除對卞員記一大過懲處外，並調整服務單位。

保五總隊大隊長楊肇萍表示，卞姓員警這兩天休假，昨日單純與台南友人聚餐，喝了啤酒，15日凌晨5時41分酒駕自撞台南市中西區西門路與民權路口中央分隔島，所幸卞員未受傷，也未波及路人，現場警方對卞員實施酒測，經呼氣酒精濃度測試，酒測值達0.50mg／L。

楊肇萍表示，保五總隊對同仁酒駕一律持高標準，卞員酒駕行為發生後，總隊即於今日上午迅速召開考績會，除對其記一大過懲處外，並調整服務單位，年終考績考列丙等及從嚴追究相關人員考核監督責任。

楊肇萍指出，社會大眾對於酒駕深惡痛絕，自到任以來，即利用各項勤集會時機，一再強調對於「酒駕零容忍」之絕對要求，並下達至全體同仁。另總隊向來積極宣導及防制員警酒駕，針對員警酒駕案件，主動積極深入查處，秉持不庇縱、不掩飾，依法從嚴究責，貫徹維護警紀之決心。

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