亞太區權威金融雜誌《財資》（The Asset）日前公布2022年Triple A得獎名單，花旗台灣連續第20年獲得台灣「最佳國際銀行」（Best Bank - Global）殊榮，也連續第8年被評選為「最佳國際企業及機構財務顧問」（Best Corporate and Institutional Adviser – Global），此外更一舉囊括財顧與交易類別中多個獎項，展現深耕本地市場的成果備受專業機構肯定。

儘管資本市場動盪，花旗專注於協助客戶建立營運韌性（resilience）、加速永續轉型（sustainability transformation），此次除了摘下「最佳國際銀行」與「最佳國際企業及機構財務顧問」兩項榮銜，更獲頒「最佳股權籌資財務顧問」（Best Equity Adviser）、「最佳國際併購財務顧問」（Best M＆A Adviser – Global），以及「最佳交易」（Best Deals）中的「最佳全球存託憑證」（GDR）、「最佳福爾摩沙債券」、「最佳公司債」、「最佳併購案」獎項，肯定花旗在企業金融與機構業務因應變局的出色表現。

花旗亞太區企業金融事業群總裁暨花旗(台灣)銀行總經理張聖心表示：「2022年的市況凸顯金融機構的韌性價值，感謝客戶持續選擇我們作為金融服務夥伴。我們深耕台灣市場，以無遠弗屆的全球資源支持客戶發展的雄心。我們的良好定位將推動花旗在這個重要市場進一步成長。」

《財資》雜誌創立於1999年，每年舉辦的Triple A獎項評選已成為各銀行和投資機構角逐的重要榮譽。評選報導指出，2022年市場信心轉淡，壓抑了福爾摩沙債券等交易活動，而另一方面ESG（環境Environment、社會Social與治理Governance）題材的產品或服務需求增溫，企業尋求連結永續指數的貸款，展現自身ESG實力，為聯貸市場注入活水。值得注意的是，台灣資本市場中，有幾家大型企業轉向海外，採GDR途徑籌資。花旗台灣成功完成多件指標性交易，包含促成國內金融機構發行自2018年以來首次GDR、協助國內半導體業者發行美元債以因應大額資本支出所需，以及完成台灣零售業最大的併購案。

甫就任的花旗集團台灣區總裁安孚達（Aftab Ahmed）表示：「感謝《財資》雜誌再次肯定我們團隊。花旗台灣提供以客戶為中心的頂級金融解決方案。企金暨機構業務達成強勁成長，可歸功於同仁用心維繫優質關係與集團布局全球網絡。我們將持續深耕本地市場，提供客戶卓越的服務。｣

2022年花旗台灣另獲《亞元雜誌》及《金融亞洲雜誌》「最佳國際銀行」大獎肯定，而花旗集團也受《歐元雜誌》評選為亞太區「卓越領導」與「最佳投資銀行」。身為卓越的企業公民，花旗持續響應永續發展的ESG三大面向（環境Environmental、社會Social、治理Governance），推動低碳場域以達2030年自身營運淨零排放，加大永續融資力度，協助企業永續轉型，積極支持DEI（多元Diversity、平等Equity與Inclusion包容）文化，在社區賦能、青年培力、移工理財等關鍵領域著力以回饋社會，也同步強化資訊安全與無斷點的客戶數位體驗。