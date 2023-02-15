余正煌律師（圖左起）曾威凱、張祐齊及吳俊達。（本報資料照片，林偉信攝）

調查官余正煌告林智堅論文抄襲案，余的律師發表聲明，認為林沒有道歉，官司仍會進行下去。

關於林智堅先生向教育部撤回對台灣大學訴願一案，因涉及余正煌之權利，律師團回應如下：

一、余正煌於9月14日依據訴願法第28條第2項之利害關係人身分申請訴願參加，為表達自己對於論文事件坦蕩蕩之胸懷，而林智堅撤回訴願一事已彰顯「臺灣大學認定其論文抄襲」實為正確。

二、因林智堅聲明中並未提及如何處理與余正煌間訴訟案件，全文內容更無向余正煌表達任何歉意，研判林智堅聲明仍以政治及選情為其優先考量。故余正煌自訴林智堅著作權（台北地院審理中）及告訴加重誹謗（台北地檢署偵查中）部分，仍會繼續完成後續的法律程序，目前並不會因林智堅撤回訴願而有所改變。

三、余正煌因顧念與陳明通教授之師生情誼，對於陳明通教授一再顛倒是非，進而損及余正煌權利及名譽一再忍讓。然在林智堅撤回訴願後，竟然還以律師聲明方式詆毀余正煌，甚至罔顧其他學生權益而自爆「論文有客製化公版」云云，律師團深感遺憾，將在與余正煌詳加討論後，另行決定法律上之合宜處置方式。