甲狀腺結節是國人最常見的甲狀腺疾病，平均約每七人中約有一人罹患。民國六十年代政府實施食鹽加碘政策前，缺碘性甲狀腺腫大的患者極多，甚至大如棒球、排球，而以往的手術及醫療水準不如現在，此類患者治療起來頗為棘手，往往傷口極大，手術時間長，併發症也常發生。在食鹽加碘政策實施後，大脖子症大幅減少，但近年來國人喜愛食用玫瑰鹽、海鹽等國外進口食鹽，因未添加碘，可能導致近年來國人碘攝取不足狀況漸增，近來甲狀腺結節比率不減反增，提醒有甲狀腺問題的民眾，宜及早就醫，而現今手術技術成熟，多可降低併發症風險。

●甲狀腺疾病 國人常見

新竹台大分院甲狀腺外科醫師黃俊雄指出，甲狀腺是人體重要內分泌器官，主要分泌甲狀腺素負責調節身體新陳代謝速率，代謝速率過慢、過快都屬於甲狀腺功能異常，當代謝速率過慢會導致甲狀腺機能低下，容易水腫、肥胖、活力差，而代謝速率過快則造成甲狀腺機能亢進，容易燥熱、暴瘦、心跳過快等。

除了甲狀腺功能異常外，甲狀腺結節也是國人最常見的甲狀腺疾病之一。黃俊雄醫師表示，「許多病人可能是看到、摸到頸部腫脹，或是健檢發現，甚至是結節過大壓迫食道或氣管，出現吞嚥及呼吸困難才被診斷」。

●95％甲狀腺結節為良性 個人精準化治療為目前主流

黃俊雄醫師說明，甲狀腺結節經超音波及細針穿刺檢查多可判斷良惡性，其中約95％為良性，僅5％為惡性，而通常大小愈大(如超過3-4公分以上)者，甲狀腺癌的機率也較高。雖然甲狀腺癌高居國人十大癌症發生率第七名，但致死率低，患者宜與醫師完整討論後，決定相關治療計畫。近年來也有針對一至四公分以下的甲狀腺癌患者採取非手術的追蹤療法，但宜與醫師充分討論瞭解優缺點，依個人情形考量後再施行為宜。

另外，甲狀腺機能亢進患者中約有35~50％經藥物治療後效果不佳，可考慮口服放射碘治療，而手術治療亦是可考慮的最終治療選項。

黃俊雄醫師也提到，甲狀腺癌中有約百分之一是惡性度極高的未分化癌，長得極快且易侵犯周邊組織，即使能夠手術切除，病人存活率也可能只有半年，是醫師最大的夢靨，而近年標靶治療的進步，為這類患者提供了一線曙光。

●兩大甲狀腺手術併發症 影響生活品質

黃俊雄醫師進一步說明，雖然甲狀腺手術技術發展日趨成熟，但由於甲狀腺位於頸部，後方為氣管及食道，之間有一對負責控制發聲的喉返神經，副甲狀腺也位在甲狀腺的後方，而甲狀腺手術最常見的兩大併發症就是喉返神經及副甲狀腺的傷害。

若傷到喉返神經，會造成聲音沙啞、音調改變，喝水容易嗆到、甚至吞嚥困難，可能形成暫時或永久性傷害；若傷到副甲狀腺，則會造成低血鈣血症，出現手麻、腳麻、臉麻等症狀，雖多數在數周內可恢復，但仍有少數造成長期問題。

●輔助先進儀器 手術更安全

所幸，目前甲狀腺手術已有許多術中輔助儀器，可以提升手術安全。黃俊雄醫師指出，喉返神經的外觀有時難以與血管區分，而甲狀腺發炎造成沾黏或腫瘤侵犯等，都可能提高傷及神經的風險。使用神經監測器導航可以透過偵測訊號，降低傷害喉返神經風險，建議以下情形可考慮使用 -- 甲狀腺曾開刀、甲狀腺癌、巨大甲狀腺結節、甲狀腺炎、甲狀腺機能亢進等。

另外，術中也能搭配組織凝集儀，可讓手術更順利及縮短時間。黃俊雄醫師說明，甲狀腺周圍有豐富的血管，傳統手術使用電燒來止血，但較粗的血管使用傳統電燒止血效果不佳，多需以綁線處理，而利用組織凝集儀透過能量傳導直接截斷血管，能達到良好的止血效果，也大幅縮短手術及麻醉時間，建議沾黏越嚴重、結節越大、手術風險愈高的病患可以優先考慮。

黃俊雄醫師提醒，甲狀腺疾病極為常見，相關問題應盡快就醫，由新陳代謝科、耳鼻喉科、甲狀腺外科、一般外科等專科醫師進行評估診斷，及早治療多數治療效果極為良好，切勿諱疾忌醫。