美國1月消費者物價指數(CPI)年漲6.4%，創下2021年底以來最小年漲幅，數據高於預期，顯示通膨降溫速度放緩，恐使升息時程延長，拉抬美債殖利率走揚，令美股一度面臨賣壓，隨後利空已鈍化，科技股低接買氣助翻紅，周二美股四大指數仍漲跌互見，而以科技股為主的那指、費半強勢雙雙收紅。

台股ADR周二僅中華電下滑，晶圓雙雄台積電、聯電ADR雙雙上揚超過1.5%，日月光ADR也漲0.95%。雖然德銀、高盛、橋水基金知名華爾街大咖都增持台積電ADR，不過股神去年第四季減碼台積電(2330)持股86%，持股比例剩不到0.3%，引發市場譁然，台積電ADR盤後重挫近5%，周三台積電下殺22元或4.04%，最低達523元，市值再度失守新台幣14兆元關卡。聯電(2303)、聯發科(2454)也跟跌約1%、2.5%以上，日月光投控(3711)、鴻海(2317)則震盪守住平盤。

半導體重跌3%以上，電子股也跌逾2%，電子成交比重下跌，占比暫時失守六成。航運、百貨、油電燃氣、通網、金融也跌超過0.5%。受惠港澳旅客來台解封利多消息，吃喝玩樂概念股表現強勁，觀光逆漲近2%，寒舍(2739)、雄獅(2731)飆上漲停，電纜上升逾1%，水泥、電機、光電也上漲0.5%，其中觀光、電機成交比重上揚。

電子低迷，航運也同樣遜色，貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)跌1%以上，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)也下跌約0.5%。千金股方面，股王大立光(3008)、股后信驊(5274)在紅盤之上震盪，力旺(3529)、旭隼(6409)、亞德客-KY(1590)則震盪向下。

台積電籌碼利空消息，拖累台股電子表現，盤中可留意權值股能否有撐，周三台指期結算，須格外留意指數震盪加劇。法人指出，5日線失守，適當調節漲多持股，指數若回測缺口有撐，可進場承接具基本面且股價基期相對低的電子股，若持穩於短均之上，則可挑選短線族群漲勢一致，且量能逐漸放大個股，作為近期選股方向。聚焦盤面短多熱門股，參考短期均線變化持續換股操作因應。