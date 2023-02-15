消費終端需求仍有雜音，致新去年第四季營收17.13億元、季減少4.16%，毛利率因新台幣升值、提列庫存損失近2億元，加上ASP下滑 ，單季毛利率35.17%、季減少9.02個百分點，業外匯兌損失約1.25億元，去年第四季單稅後EPS為1.77元，累計2022年全年稅後EPS為22.34元，連續2年賺進逾2股本。

以致新第一季來說，現階段訂單能見度與庫存水位來看，客戶庫存水位仍高，所以很難確定真實的訂單需求。以產品線來看，第一季消費性電子持續疲軟，商用PC需求亦減少，伺服器雖長期看好，但客戶有小量庫存。面板儘管有看到急單，但仍需保守觀察第一季需求，且面板廠的稼動率低，故也會衝擊致新的出貨量，需要等到面板廠增加產出後，致新的業務才有機會回升。

致新去年第四季庫存天數180天，相較正常庫存3~4個月多出約2個月，要等客戶清庫存告一段落後，才會輪到致新進行庫存去化。毛利率方面，致新恢復原來每季和客戶議價的方式，ASP呈現逐季下滑為正常現象，但庫存損失提列減少，毛利率將有機會回升。

法人分析指出，儘管終端需求轉弱，訂單能見度仍低，客戶和致新仍在調整庫存中，不過，致新持續增加研發經費，開發新產品、拓展新客戶，且現在晶圓代工產能較鬆，也可以較積極和客戶推銷新產品，有助未來的營運成長，預估致新今年全年每股獲利落在約15元。