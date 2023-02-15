一名36歲已婚女性2週前發現陰部有腫塊，房事時總會疼痛，一開始就醫診斷尿道炎，沒想到治療一周仍未好轉，再度就醫檢查才發現「真兇」竟是尿道憩室在作怪。

什麼是尿道憩室，書田診所泌尿科主任周固今天透過新聞稿介紹，尿道憩室是指由尿道往外膨出的囊狀突起物，為尿道壁病變引起與尿道相通的囊狀結構，任何年齡都可能發生，但以30至50歲女性較多。

周固表示，尿道憩室沒有確切的發病原因，有些患者是因為先天發育不良，也有部分患者是受後天因素影響，比如尿道發炎、感染、外傷等引起尿道腺體發炎化膿形成。

尿道憩室緊黏尿道，憩室內可能積存尿液或髒汙，周固提醒，女性若發現尿道周圍有突起物、經常反覆發生尿道炎、性交疼痛、尿後會滴尿、突起物擠壓流出分泌物時，應儘早尋找泌尿專科醫師治療，以免延誤治療引起其他併發症。

周固說，這名36歲女性個案就是在察覺尿道炎難康復後，轉至泌尿科，才揪出「真兇」，在驗尿正常情況下，觸診發現在尿道口下方陰道前壁有一個圓形隆起腫塊，大小約2.5至3公分。

周固說，確保無壓痛及滲出物，安排個案進行膀胱鏡檢查，在距尿道口0.5至1公分處，發現有黏膜發炎紅腫、類息肉的情況，診斷為尿道憩室，安排手術切除並修復尿道，所幸術後病理化驗確認為尿道憩室無惡性細胞。

周固說，尿道憩室的治療以手術為主，將憩室切除並修復尿道，術後須放置尿管一段時間，配合使用抗生素，同時將切下的憩室進行化驗，確認有無癌症或其他併發症。

周固提醒，患者治療後應注意多喝水，保持尿道周圍清潔，避免尿道發炎，都是預防尿道憩室再發生的方法，尿道憩室長期未治療或反覆發生，可能在憩室內產生結石，或形成尿道、陰道瘻管，不可輕忽。（編輯：張雅淨）1120215