綜合外媒15日報導，中國自今年1月8日重啟邊境，上述投資機構無疑是在中國政府開放邊境之前搶先布局。貝瑞在2008年國際金融危機前放空美國不動產抵押證券而出名，其事跡在2015年被翻拍為電影。根據證券申報文件顯示，貝瑞在2022年第四季買進 7.5萬股京東與5萬股阿里巴巴。

除了貝瑞之外，知名避險基金Farallon資本管理也增持219.7萬股阿里巴巴，Coatue Management也購進479.6萬股阿里巴巴和逾122萬股京東。

華爾街日報15日報導，中國重啟邊境開放吸引國際資金大舉回流押寶，2023年迄今，投資者向那些購買中國股票的美國共同基金和交易所買賣基金（ETF）進一步淨投入逾20億美元，這意味著此類基金連續五周資金淨流入。這象徵著2022年下半年的情況發生了逆轉，當時投資者從此類基金撤出了近10億美元資金。

另據美國銀行全球研究（BoFA Global Research）數據顯示，中國重新開放邊境令市場預期需求即將復甦，促使流入新興市場股市的資金達到創紀錄水平，並推動原油、奢侈品等各種資產上漲。