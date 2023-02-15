前新竹市長林智堅昨(14日)晚首度坦承論文有瑕疵，並決定向教育部撤回對台灣大學學位的訴願。前國安局長、指導教授陳明通深夜時，透過律師發聲明重申林智堅並無抄襲余正煌的論文，台大學倫會的判決實為一大冤案。對此，資深媒體人黃光芹諷刺表示，陳明通在台大論文案上蠻幹，已達忘我境界，「他這麼費力，還不如去糞坑裡攪糞」。

針對林智堅決定向教育部撤回對台灣大學學位的訴願，陳明通昨深夜表示尊重林智堅意願，但深知此舉勢將使林含冤莫白，且事涉台大學術倫理爭議，決定公開以林智堅輔佐人身分參與教育部訴願案時，提供的說明與資料。陳明通強調，余正煌並非其碩士論文核心部分之原始創作者，是余正煌參考林智堅的創作成果，台大學倫會的決議實為一大冤案。

對此，黃光芹今(15)日在臉書直言，「為大局，陳明通不能只當一半的老師」。黃光芹進一步指出，林智堅論文抄兩本，為了止血，終於道歉；反觀陳明通卻不願意下車，繼續在台大論文一案上蠻幹，已達忘我的境界，「他這麼費力，還不如去糞坑裡攪糞」。

黃光芹提到，陳明通若有起碼的學術和政治水準，就應該清楚，林智堅燒了2座森林，即使救得了這邊、也救不了那邊，且陳明通錯把余正煌當林智堅打，就算把余打死，也救不了林智堅和自己。黃光芹直言，陳明通不顧大局，缺乏政治智慧，不理解民進黨2024如果要繼續執政，就必須清理戰場，「這會兒學生終於懂了，老師卻還繼續笨在那裡，虧他還當過我們國家幾年的國安局長」。