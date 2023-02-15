就讀國立體大的投手沙子宸與美職奧克蘭運動家隊完成簽約，以簽約金37.5萬外加5萬獎學金，合約總值42.5萬美元加盟，他也寫下社區棒球旅美第一人，沙子宸預計3月底啟程赴美展開季前訓練，他坦言，從確定簽約到今天，自己都還很驚訝，直呼：「真的太酷了！」

沙子宸從小學五年級到國中都在父親沙開橋成立的「TYSA運動家社區棒球隊」打球，高中前從未接受正規棒球訓練，高中前往彰化藝中就讀才開始接受正規棒球訓練，高中畢業時球速激增24公里，加上190公分的身高也吸引不少球探目光。

從「TYSA運動家」球衣正式穿上「奧克蘭運動家」球衣，沙子宸也覺得很有緣份，「當初有跟Adam吃飯，那時候很期待他拿給我球衣跟帽子，拿到的當下告訴自己不要一直看，但還是忍不住一直好奇去觀察。能夠穿上這件球衣是得來不易的，要好好珍惜。」

沙子宸也鼓勵所有跟他一樣的「棒球素人」勇敢追夢，「社區運動中也是有很多小朋友天份很好，有想挑戰可以勇敢嘗試，「因為你不知道你的天花板在哪，要走過才知道，投入熱情持續訓練，不要只是短期目標而已。」

從小到大，沙子宸的父母都給予他很大尊重，任何事情都是經過雙方討論，由沙子宸自己做出決定，沙開橋說：「其實國中、國中時他都有想要去科班打球，但分析優缺點後，後來在耿伯軒建議下才決定就讀彰藝。」

從社區棒球到接受正規訓練，沙子宸坦言一開始十分不適應，尤其在訓練時跟不上其他人，讓他一度產生自卑感，好在有同期隊友們的陪伴與鼓勵，讓他度過這段艱苦的時光，「同屆隊友們聽到我要旅美也很替我開心。」

運動家隊亞太區球探部部長希斯洛普（Adam Hislop）表示，自己是在沙子宸高一時注意到他，這幾年看到他進步很多，也看到他的未來性，決定與他簽約。

對於「大沙」的期許，希斯洛普笑著說要他「多吃一點」，球隊教練團也會為他安排訓練課表，「最主要是我們相信他的天花版很高，希望他去美國那邊可以快樂、享受他的生涯。」

國體大教練龔榮堂也獻上祝褔，「去美國只是追求夢想的第一步而已，未來會面臨很多挑戰，在追逐夢想過程中會需要很多資源，有需要都可以回學校，也希望你能秉持在學校的專注、態度去面對接下來的挑戰，早日登上大聯盟。」