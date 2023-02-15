交通部觀光局昨公布2022年觀光旅館營運統計，國際觀光旅館與一般觀光旅館每晚平均房價達4195元，較2021年的3780元高出415元，創歷史新高。

觀光旅館房價每年皆微幅上漲，2020年因碰上新冠肺炎疫情驟跌，但2021年已經回穩，去年更大漲創下新高。根據統計，觀光旅館平均房價2018年3741元、2019年3756元、2020年3608元、2021年3780元、2022年4195元。

不過，觀光旅館房價上升，住用率仍處於低檔，2020年平均住用率38.8％、2021年33.5％，2022年上升到48％，仍遠低於疫情前的66％。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，去年仍沒有太多國際旅客，市場仍以國旅為主，在量體沒有增加的情況下，經營策略自然有調整。舉例來說，國旅市場100個客人，無論房價調高或調低，客人還是100個，但結果會有很大不同，許多業者選擇提升服務、備品等，這樣拉高房價才有利潤。

另一方面，由於旅客幾乎都是國旅，因此集中在周休二日或連續假期出遊，房價自然少了調節空間，是平均價格被拉高的原因之一。

世新大學觀光系副教授陳家瑜預估，今年國境已解封，幾個主要國際市場開始回流，商務客、高端客增加，又有港澳旅客解封的利多，認為今年房價還是會維持高檔。

而過去3年疫情，在旅館業的行銷、優惠之下，漸漸改變台灣人的旅遊習慣，開始偏好高檔的旅館，以前認為高檔旅館都是給外國旅客住，現在已經把它從「旅遊工具」變成「旅遊目的地」，讓好房間供不應求。