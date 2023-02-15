▲基隆市議會民進黨黨團總召鄭文婷（前排中）表示，還用大型看板等各種方式向當時的選民宣傳，應盡快實現政見。（徐佑昇攝）

▲基隆市議會民進黨黨團副總召張灝翰（前排中）表示，希望謝市長可以對於未來的財源以及執行方向，做一個清楚的說明。（徐佑昇攝）

▲基隆市議員施偉政（中）表示，「莫忘世上苦人多」，希望謝市長可以盡快發放染疫慰問金，讓染疫市民得到補償。（徐佑昇攝）

隨著基隆市議會開議在即，15日基隆市議會民進黨黨團呼籲謝國樑主政的基隆市政府，應儘早實踐選舉時主打的染疫慰問金1萬元，負起政治責任，不要讓選舉支票變成「芭樂票」，誤導當初投給謝的選民。基隆市政府則回應，虛心接受議員的指導。

基隆市議會民進黨團總召鄭文婷指出，謝國樑市長在選舉時間曾針對民眾若確診新冠病毒（COVID-19），會發放1萬元的「染疫慰問金」政見，不僅主打該政見，還用大型看板等各種方式向當時的選民宣傳，讓選民認為投給謝就能兌現相關政見，現在謝國樑已經就任，就應該提出說明，無論是編列預算等等作法，都該給選民一個交代。

基隆市議會民進黨團副總召張灝翰表示，基隆會將在4月、5月審查追加減預算，謝市府應該要有作為，讓市民看到開出的選舉支票不是「芭樂票」，不是撤下看板就沒事。基隆市議會民進黨團幹事長許睿慈表示，這筆染疫慰問金對於確診而有困難的民眾來說，是一個很好的福利和補貼，也希望謝市長可以對於未來的財源以及執行方向，做一個清楚的說明。

基隆市議員張之豪表示，謝市長在選舉時提出的兩大主要承諾，一是電動機車Gogoro、第二就是染疫慰問金1萬元，目前上任兩個多月，只見謝市府持續開發新議題，但沒有實踐這個承諾，這才是全基隆市民關心的，既然開出此支票，身為民意代表，就要替基隆市民爭取這個支票，儘速落實。

基隆市議員施偉政表示，謝市長跟韓國瑜前市長交情不錯，韓前市長有一句很著名的話「莫忘世上苦人多」，目前有許多市民因為染疫生活困難，希望謝市長可以盡快發放染疫慰問金，讓染疫市民得到補償。基隆市議員曾怡芳補充，市民對於市長的政見有所期待，身為民代就應該要協助反映民意給市長，也希望謝市長可以實現承諾。

針對民進黨黨團訴求，基隆市政府發言人余治明則回應，「非常謝謝議員及民進黨團對我們市府的指導，我們會虛心接受」。