桃園市龍潭警分局查緝毒品案向上溯源，發現26歲李姓、34歲羅姓男子組織販毒集團，經過蒐證前往平鎮區製毒據點查緝，分別在一處民宅及另一處鐵皮屋中起獲毒品咖啡包、一粒眠、愷他命、彩虹煙及各式製毒工具，訊後全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
警方說，李姓及羅姓犯嫌疑有共組販毒集團情事，循線追查發現該集團利用平鎮區一處偏遠郊區隱密的鐵皮屋，專門製造及分裝毒品，再將成品移往另一出租透天厝作為集散販售據點。犯嫌使用空煙管、捲菸器等工具製作毒品彩虹煙，販賣給不特定人士，從中牟取不法利益，歷經3個多月跟監蒐證，集結優勢警力攻堅，順利逮獲2嫌。
員警現場查扣毒品咖啡包197包、一粒眠5包、愷他命23包、電子磅秤6台、彩虹菸33支、彩虹菸草、香草粉、分裝袋、空煙管、捲菸器、電子磅秤、點鈔機、帳冊、手機8支以及現金6萬餘元等相關贓證物，訊後全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。
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