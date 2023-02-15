許多民眾會將未使用完畢的藥品留下來，作為家中常備藥，食藥署提醒，口服藥和藥膏開封後最多放半年，眼藥水和口服藥水期限更短，開封後1個月就該丟。（王家瑜攝）

許多民眾會將未使用完畢的藥品留下來，作為家中常備藥，食藥署提醒，口服藥和藥膏開封後最多放半年，眼藥水和口服藥水期限更短，開封後1個月就該丟！藥師也呼籲，廢棄藥水應遵守「放、倒、丟」步驟，千萬不要倒入馬桶或洗手槽，以免汙染環境。

食藥署藥品組科長劉佳萍表示，民眾取得藥品後，以取出單次使用劑量為限，不要預先拆封，盡量保持藥品包裝原狀；藥品保存有三大元素，避免陽光直射、潮濕和高溫環境，但通常不需要放冰箱冷藏，置於室溫即可。

台北市藥師公會藥師蘇柏名舉例，多數眼藥水和口服藥水都不需要冷藏，尤其有些眼藥水在低溫環境下會產生結晶，點進眼睛可能傷害角膜，口服藥水在低溫下也可能造成變質，影響藥效。另外有民眾習慣將慢性藥物或是急救藥品放在車上，例如胰島素、硝化甘油等，但夏天高溫曝曬之下，車內溫度可能高於50度，可能導致藥品脆化或溶掉，建議將藥品放在陰涼通風處。

藥品開封後如未使用完畢，須注意保存期限。蘇柏名指出，藥物標示的保存期限是指尚未開封的狀態，只要開封後接觸到空氣，保存期限以6個月為限。劉佳萍說明，口服膠囊或錠劑、外用藥膏開封後最多半年；眼藥水、口服藥水開封後最多1個月；磨粉藥品容易受潮，建議依照醫囑使用完畢，沒用完則立刻丟棄；胰島素開封後在室溫下僅能存放4倒6周。

食藥署提醒，藥品過期或欲丟棄時，針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品，需要拿回醫院回收；其他藥品則須可自行處理，如膠囊及錠劑可以直接丟進垃圾袋，藥水則須採取「放、倒、丟」3步驟，取一些吸水物質，如砂土、咖啡渣、貓砂、茶葉、報紙等，放進夾鏈袋或塑膠袋中，再將倒入袋中後確實密封，最後將密封袋丟進垃圾袋。

蘇柏名補充說明，如果家中沒有咖啡渣等吸水物質，也可以使用尿布取代，或是將藥水倒入裝滿衛生紙的垃圾桶，同樣可以達到吸水效果；切勿將眼藥水或口服藥水直接倒入馬桶或洗手槽，以免汙染環境。

蘇柏名也提醒，有些藥罐內會放塑膠袋或棉花，目的是防止碰撞，也有一些藥品會附上乾燥劑，這些東西一旦接觸到空氣，就需取出丟棄，否則在藥罐內持續吸收濕氣，等於讓藥罐成為潮濕環境，反而不利於藥品保存。