李姓女子於去年4月到漢神巨蛋百貨公司內的專賣店偷取襯衫與皮帶，店員發現報警。橋頭地院法官考慮李女到案時還一度聲稱是被店員針對，因為情緒不穩定才偷竊，之後她在庭訊時才坦承犯案，依竊盜罪，判處拘役50天。

李姓女子於去年4月8日中午到漢神巨蛋百貨公司內的一家專賣店偷取兩件襯衫與1條皮帶，價值共2570元新台幣。她在店內撕下商品的吊牌後，把襯衫與皮帶塞入隨身的肩背包內，在離去時被店員發現，報警處理。

左營警方獲報到場，在李女的肩背包內發現證物襯衫與皮帶，當場逮補，訊後移送橋頭地檢署。檢方訊後起訴。

判決書指出，李女在被發現查獲時，雖坦承沒有結帳，但她竟然質疑是遭店員攔下而陷害，矢口否認犯行。在橋院的準備程序中，李女還是否認犯行，並說是被店員針對所以行竊。李女直到在審理程序中，在與證人作交互詰問後才坦承犯行。

法官考慮李女沒有固定工作，以打零工維生，並在做離婚訴訟，還要與丈夫共同扶養兩名未成年子女，依竊盜罪判李女拘役50天，可易科罰金。可上訴。