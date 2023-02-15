時代力量立委邱顯智、OURs都市改革組織祕書長彭揚凱於15日召開「社宅進度大落後，國有地標租助炒房？」記者會。（黃婉婷攝）

時代力量立委邱顯智、OURs都市改革組織祕書長彭揚凱於15日召開「社宅進度大落後，國有地標租助炒房？」記者會，並以台北市信義區六張犁陸軍保養廠c基地為例，呼籲政府應將國有地優先用於社會住宅等公益性政策需要，而非當作國家和建商的金庫大量標租、哄抬房價，為短期利益犧牲居住正義。

邱顯智指出，2022年12月12日財政部國產署公告位於台北市信義區六張犁的「陸軍保養廠C基地地上權案」，面積近1.6公頃，權利金底價飆至近74億元，創國有地上權案史上第三高。若此區比照鄰近土地規格興建社會住宅，可達790戶。但是，中央既不打算蓋社會住宅或改做使用權住宅，而是招標地上權讓建商興建地上權住宅。

邱顯智批評，招標地上權美其名是活化資產，實際上是民進黨政府為了出脫地上權的短期利益，不只是無視住宅政策跳票的風險及青年的居住權益，甚至是趁著黃牛房市大賺熱錢，對民眾落井下石。

邱顯智指出，國有土地有限，不論是地上權住宅，還是使用權住宅，招標設定30至70年，將產生土地為少數人長期佔用，相比只租不賣的社會住宅，顯然有缺乏流動性的公平性問題，卻排擠掉原本就已經進度落後的社會住宅興辦資源。問題顯而易見，為什麼政府還是出此下策？答案是為了錢。

邱顯智解釋，根據財政部國有財產署統計，2020年2022年招標設定地上權共71筆，面積合計約31公頃，決標權利金合計高達595億2333萬。更不用說，71筆其中有48筆位於住宅區，面積合計約20.12公頃，佔總面積近6.5成，這些土地如果都拿來蓋社會住宅，內政部何必睜眼說瞎話，強調住宅政策沒有跳票、預期數量可以達標。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱補充，近年來房價飆漲的根源來自政府帶頭炒地，透過將整體開發地區公有土地透過「標售」模式處分，進而導致推升地價、疊高房價。但國有土地作為全民資產，最重要的不是貨幣價值而是社會價值，意即這塊土地的運用，可以為台灣民眾和都市環境提供什麼正面效益。

彭揚凱說明，政府一方面要解決年輕人的居住問題，包括高房價等，花了很多力氣蓋社會住宅和各種補貼，另一方面卻成為台灣最大帶頭炒房價的作手，簡直邏輯錯亂。就有媒體曾經報導，台灣每年有五分之一開發的土地，都是從政府手上賣出去或設定地上權標租，但土地以高價格標租出去後，還會帶動周邊土地上漲。

邱顯智最後強調，如果陳內閣有心回應青年居住問題，應該做出三點承諾，包含陸軍保養廠c基地等國有及公有地，應該優先用於社會住宅等公益性政策；優先解決租屋黑市的問題，提高承租人及社會弱勢在租賃市場上的議價能力，而不是推動使用權住宅，讓少數人占用稀有的國家資源。國有地應積極配合興辦社會住宅或公共建設，而非為國庫賺取權利金，大量招標地上權，間接哄抬房價。