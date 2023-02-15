玉山長期重視教育及人才培育，有感於偏鄉學習資源匱乏，自2019年發起「英語手牽手計畫」，號召天使老師至偏遠小學服務，並持續擴大教學量能，訓練英語相關科系且具熱忱的大學生擔任家教。玉山銀行於2／11舉辦「點亮偏鄉 樂在學習」英語教師＆大學伴研討會，讓40位老師與學伴聚集玉山第二總部相互學習、交流並凝聚共識，目前在新北、基隆、新竹、雲林、嘉義及台南等縣市已開設163班，協助近2800位偏鄉學童開心說英語。

玉山銀行行銷長林俊佑表示，偏鄉學童因學習經驗不佳及師資異動頻繁等問題，導致學習動機低落，甚至排斥英文，讓英語教育的城鄉差距持續擴大。感謝敦煌教育集團及台灣國際人才發展協會全力支持，提供優質教材並培訓英語教師、大學生及玉山志工至偏鄉服務，為學童奠定英語基礎並建立自信，為接軌世界做好準備。

敦煌教育集團深耕語言教育產業70年，董事長陳文良不但提供不同語言需求者專業的資源，同時對公益不遺餘力，與玉山合作英語手牽手計畫邁入第4年，協助培訓專業師資並提供豐富教材，帶給偏鄉孩童多元學習體驗。台灣國際人才發展協會理事長陳超明表示，因幼時家庭匱乏而立志幫助處境困難的孩童，從21年前便開始致力改善偏鄉英語環境，號召大學生下鄉擔任實體家教，以有溫度的學習，喚起孩童學習的熱誠，而讓孩子愛上英語並喜歡閱讀，就是陳超明教授及所有天使老師及志工持續投入的動力。

玉山銀行長期關心偏鄉教育及弱勢需求，「玉山黃金種子計畫」迄今已在全國打造173所玉山圖書館，捐贈近41萬本圖書，超過11萬名學童及社區居民受益。同時亦提供學童多元課程及跨域體驗之機會，包括英語課後輔導、藝術美學、音樂賞析、環境生態及金融教育等面向，希冀開拓多元視野並激發潛能。玉山秉持與社會共好共榮的企業社會責任，持續結合更多志同道合的夥伴，期待培育更優秀的下一代，讓台灣的未來更加美好。