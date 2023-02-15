心臟內科宋思賢醫師示範說明經導管修補三尖瓣膜手術。（北榮提供）

台北榮總今年完成國內最年長「經導管三尖瓣膜修補手術」，讓高齡85歲罹患心房顫動的林先生得以免動開心手術，順利於手術第二天康復出院。北榮指出，以往三尖瓣膜手術死亡率約10％，但在「經導管三尖瓣膜修補手術」問世後，不僅能大幅降低病患手術風險，還能讓多數病人維持在中度以下病情。

北榮心臟外科主治醫師許喬博表示，三尖瓣膜是位於右心房與右心室之間的閘門，健康狀況下可正常開合和關閉，然而隨著疾病如心律不整導致心房心室擴大，就有可能讓三尖瓣無法正常關閉，導致三尖瓣膜逆流。

許喬博指出，早期的三尖瓣膜重度逆流以喘和腳腫為主要症狀，此時容易被利尿劑控制，但也會導致病患已有嚴重的三尖瓣逆流，但忽略與未及時接受手術治療，一旦重度逆流影響心臟功能衰竭，病患會合併黃疸腹水甚至肝衰竭，這時如要動開心手術，但手術風險也相對提升。

根據美國資料，三尖瓣膜逆流的手術死亡率約10％甚至更高，因此如何早期治療重度三尖瓣膜逆流，也是國際間非常重要的議題。

北榮心臟內科主治醫師宋思賢表示，經導管三尖瓣膜修補技術，全程不需使用體外循環心肺機，不需停止心臟，且無傷口，對高齡高開刀風險的病患，可更安全有效治療三尖瓣膜逆流。

曾有美國期刊發表研究，7成病患1年內術後可維持中度以下的三尖瓣逆流，不但可大幅改善心衰竭症狀，也減少了心衰竭再住院的比例，改善病患的生活品質。

今年農曆年間，林先生因瓣膜嚴重逆流所導致的心臟衰竭緊急住院，北榮心臟瓣膜團隊考量林先生高齡且有多重慢性疾病，再次開心手術風險極高，建議無手術傷口、風險低、恢復快的「經導管三尖瓣膜修補手術」，術後復原良好，於加護病房觀察一天即可下床，手術第二天即康復出院，恢復正常生活。

林先生說，農曆年時因一次彎腰綁鞋帶發現會喘，且雙腳嚴重水腫，家人就驚覺不對勁，強烈建議前來看診，沒想到手術後走路都不會喘，講話音量也恢復到正常水準，相當感謝北榮團隊的協助。

宋思賢說，「經導管三尖瓣膜修補手術」去年才獲衛福部核准，目前尚未有健保給付，不過北榮已成功完成2例病患，術後效果都不錯，截至目前為止北榮的心臟瓣膜小組已完成500例以上各式經導管的主動脈瓣膜、二尖瓣膜以及三尖瓣膜治療，手術成功率高達95％，與國外先進一流醫學中心的成效相當。