大陸最高人民檢察院15日舉行新聞發佈會。最高人民檢察院副檢察長孫謙表示，近5年來大陸刑事犯罪出現4項新變化，包含犯罪結構變化、酒駕成為最高起訴類別、網路犯罪與金融證券犯罪日益嚴重等。

據中新網引述孫謙指出，首先是犯罪結構變化明顯，嚴重暴力犯罪發案減少。在被追訴的刑事案件中，超過85％是判處3年以下有期徒刑以及不起訴的輕罪案件。

其次是在發案和追訴數量上，40多年來一直位居發案、被追訴第一位的盜竊罪，從2019年開始退到第二位，轉而被危險駕駛罪（酒駕）取代。統計2022年危險駕駛罪占被起訴總數的18.2％，盜竊罪則占13％。

第三是大陸網路犯罪危害日益嚴重。幫助資訊網路犯罪活動罪上升明顯，2022年起訴此類犯罪12.9萬多人、起訴數量已經占到第三位。尤其電信網路詐騙犯罪近年來持續高發多發，2022年起訴3萬多人，同時受害人數眾多，成為刑事檢察追訴的重點。

此外，金融證券犯罪嚴重危害經濟與金融安全，統計近5年來，大陸檢察機關共起訴此類犯罪18.5萬多人，比前五年上升28.2％，其中包括「明天系」、「安邦系」、「泛亞」、「康美藥業」等一批特別重大案件。

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