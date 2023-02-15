歡喜藝術表演團獲獎曲目原音重現。(高雄市社會局提供／林雅惠傳真)

中華民國智障者家長總會舉辦全國心智障礙者才藝大賽，「歡喜藝術表演團」獲南區初賽表演藝術類「多元表演成人組」及「音樂表演」成人組雙料冠軍，並代表北上參加全國決選，雙雙勇奪全國表演藝術競賽季軍，社會局局長謝琍琍今日特地準備伴手禮勉勵唐氏症者團練有成，嘉獎其勤練不懈的精神與毅力。

高雄市唐氏症歡喜協會為了提供唐氏症及心智障礙者展演舞台及就業機會，提昇他們的自信，長期在社會局及社會善心人士的協助下致力辦理各項才藝課程，包含太鼓班、打擊班與舞蹈班及藝術訓練課程等，更在2014年11月向市府文化局登記成立「歡喜藝術表演團」。

表演團自2014年起陸續考取高雄、台南、屏東街頭藝人證照，利用假日到各處展演，除領取才藝職能獎勵金外，更攜手照顧還在努力學習成長的慢飛天使，同時表演團也走入校園、進到安養中心、老人公寓等與社區民眾、長輩們同樂，用正面能量做傳達生命教育公益宣導，對社會貢獻出良善的回饋。

社會局局長謝琍琍表示，樂器活動對身心障礙者復健及照護上有其特殊價值，可藉以訓練手部的靈巧度、協調度等，社會局長期輔導培力身心障礙團體音樂展演之發展，也積極協助連結民間資源挹注，這次唐氏症在表演藝術競賽上大放異彩，獲得全國表演藝術競賽雙料季軍實屬不易。

謝琍琍除勉勵下屆能一舉拿下三料冠軍外，也呼籲社會各界多提供身障者展演舞台，如緊接而來的春酒活動、節慶活動等能多加邀約身心障礙樂團，包含星星王子打擊樂團、崇光合唱團、鳳凰擊鼓藝術團或閃電俠樂團等，讓身心障礙者能夠展現努力練習的成果。