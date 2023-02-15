金門縣長陳福海上任後第三波人事布局出爐！縣府稍早發出人事異動消息，府內暨所屬機關共8局處新任首長，將於2月16日上午9點，在縣府1樓多媒體簡報室舉行原新任首長聯合佈達交接典禮，人事命令亦將於當日生效。

新任8位局處首長簡歷如下：

一、縣府教育處長由孫麗琪出任。孫麗琪現年53歲，國立金門大學閩南文化研究所碩士，曾任縣立卓環國小、開瑄國小、中正國小教師，以及開瑄與古城國小校長等職務。

二、文化局長由呂坤和出任。呂坤和現年68歲，國立臺灣師範大學美術學系博士，曾任臺南市私立長榮高中教師、臺北縣私立南山高中教師、臺北縣鶯歌鎮鶯歌國小教師、臺北縣中和市自強國小教師、國立台灣師範大學美術系兼任助理教授、私立中國科技大學視覺傳達設計系專任助理教授、金門縣文化局局長等職務。

三、稅務局長由陳國庭出任。陳國庭現年49歲，國立中央大學財務管理學系畢業，曾任財政部臺灣省北區國稅局稅務員、縣府財政處課員、科長、副處長、金門縣稅務局副局長等職務。

四、林務所長由鄭向廷出任。鄭向廷現年37歲，國立臺灣大學森林環境暨資源學系碩士，曾任行政院農業委員會林務局東勢林區管理處技士、金門縣林務所技士、技正、縣府建設處農林科科長等職務。

五、動植物防疫所長由林政道出任。林政道現年56歲，國立屏東技術學院獸醫學系大學畢業，曾任福建省金門縣金湖鎮公所獸醫、臺東縣家畜疾病防治所技佐、行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所助理、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局高雄分局技士、技正、福建省政府組員、專員、秘書、金門縣動植物防疫所長、金門縣畜產試驗所長等職務。

六、畜產試驗所長由李佳發出任。李佳發現年52歲，國立臺灣海洋大學環境生物與漁業科學系碩士，曾任金門縣水產試驗所技佐、技士、技正、課長、縣府建設處技士、科長等職務。

七、養護工程所長由胡家睿出任。胡家睿現年53歲，國立金門技術學院觀光管理系畢業，曾任內政部警政署保安警察第一總隊隊員、臺北縣警察局交通警察隊隊員、臺北縣警察局三重分局警員、金門縣警局警員、偵查員、巡佐、小隊長、金門縣消防局辦事員、金門縣金沙鎮公所課長等職務。

八、金湖鎮戶政事務所主任由蔡明輝出任。蔡明輝現年55歲，中央警官學校戶政學系畢業，曾任福建省金門縣警察局巡官、人事助理員、縣府課員、課長、行政處科長等職務。

除前開新任主官外，原教育處長黃雅芬及文化局長許績鑫將調任縣府參議；另縣府秘書魏志成調任稅務局副局長、原養護工程所長王建貿調任港務處副處長、原林務所長鐘立偉調任縣府觀光處城市行銷科長、原動植物防疫所長樊德正調任縣府建設處漁牧科長。