陸委會批准上海市台辦副主任李驍東帶團來台北參訪「儂好上海」花燈。消息經本報披露後，陸委會表示，希望本案在中央與地方共同合作下，有助未來開展兩岸健康有序交流、促進彼此善意理解。

陸委會透過書面表示，有關日前台北市政府提出專案申請邀請中國大陸上海市政府人員來台參加「台灣燈會」及市政交流，在台北市政府表達相關規劃充分配合政府政策及法令規範，以及訪團在台交流「低調、單純、安全」等原則下，經陸委會會同主管機關整體評估，政府同意以專案方式許可上海市台辦副主任等一行於近日入境來台。

陸委會指出，目前政府尚未開放中國大陸人士來台專業交流，相關人員來台須符合專案申請規定。近期台北市政府就本案洽詢陸委會意見，陸委會就所涉政策法規等注意事項與市府充分溝通協調，由相關機關會同評估檢視，認為該交流規劃符合專案申請要件，並經中央流行疫情指揮中心審核許可。

陸委會續指，該團行程安排以參觀燈會及市政交流為主，相關細節由市府依「公開、透明」原則對外說明；陸委會業提醒做好維安處理，及要求訪團尊重台灣社會民情及遵守來台規範。

陸委會重申，任何交流互動應基於理性平等、相互尊重；政府支持合於規範、不設政治前提的兩岸交流。希本案在中央與地方共同合作下，有助未來開展兩岸健康有序交流、促進彼此善意理解。政府後續亦將妥慎評估逐步恢復兩岸人員與交通往來，並加強各項交流的安全管理機制，以維護台灣最大利益。