大陸開學啦！儀式感滿滿，上海218萬名中小幼學生重返校園。圖為華東師範大學附屬寶山寶楊實驗學校，學生和校門口的心願兔見面。（澎湃新聞）

大陸開學啦！儀式感滿滿，上海218萬名中小幼學生重返校園。圖為開學第一天，上海市黃浦區西凌第一幼兒園門口多了一條1×50米的安全帶。（澎湃新聞）

大陸開學啦！儀式感滿滿，上海218萬名中小幼學生重返校園。圖為學生為護校的員警阿姨送上愛心咖啡。（澎湃新聞）

澎湃新聞報導，上海約165萬名中小學生和53萬名幼兒15日迎來了春季新學期。經歷了悠長的網課和寒假，同學重返菁菁校園，和期盼已久的老師和同學相會，孩子們的臉上都洋溢著笑容。學校為學生準備下一份份開學禮物、在幼兒園門口拉上一條「安全帶」、特殊教育學校的學生為員警和工友伯伯送上暖心感恩咖啡。開學當天，各個學校開展了一系列豐富的活動，讓開學儀式感拉滿。

今年是兔年，今天的中小學幼兒園迎新也充滿了萌兔元素。

上海市靜安區萬航渡路小學門口，頭戴卡通頭飾、身著特色服裝的高年級哥哥姊姊和老師一起熱情滿滿地迎接學生重返校園。低年級同學驚喜地從他們手中接過新年禮物。

萬航渡路小學的開學典禮主題定為：「卯」足幹勁遇春光、「兔」飛猛進向未來。新學期，一份暖意十足的禮物為校園注入活力——紅紅火火的「兔年」行李牌，行李牌上是年味十足的小小萬和活潑的小兔子。

澎湃新聞報導，校長張燕說，這寓意著在充滿暖意的校園裡，希望學生們勇往直前、奮發「兔」強。學校也希望通過行李牌，培養學生們進一步養成自我管理的意識，自己的事情自己做，自己的事情自己管。

在上海市盧灣高級中學教學樓中庭，一隻巨大的充氣兔迎接著同學歸來。

在華東師範大學附屬寶山寶楊實驗學校，全體師生踏上紅地毯，接過導師組精心準備的「八字全福」校訓紅包，摸一摸閃閃的「幸福鈴」，走過大展宏「兔」的造型門，在「心願兔」上寫一寫新學期的夢想與願望，一個個滿載夢想的「心願兔」，共同編織學子心中絢麗的夢想。

2月15日上午8點，上海市黃浦區西凌第一幼兒園學生小優拉著媽媽的手，走進了一條「安全帶」圍起的一米多寬、近五十米長的通道。小優媽媽表示，有了這條「安全帶」，接送孩子時這條通道其他人車都不能通過，「大大提升了校門口的安全係數，我們家長也很放心。」

「叔叔、阿姨，請喝一杯我們親手製作的咖啡，你們辛苦了！」15日7點至8點，上海市黃浦區特殊教育職業學校門口，同學們陸續來到校門外的局門路上，為員警叔叔和環衛工人端上一杯杯暖心的咖啡。

上海市黃浦區特殊教育職業學校是一所公辦特殊中等職業教育學校，招收區域內16至20歲中重度智力殘疾、自閉症、腦癱、多重障礙的學生，為他們提供四年的職業教育及就業轉銜教育服務。

為了能在清晨給「城市守護者」們送上暖心咖啡，同學一大早就到學校，清洗咖啡機、製作小卡片，在老師的指導下忙碌地準備起來。然後，同學開始製作咖啡，展示專業技能：萃取咖啡液、打奶泡、拉花，打包。咖啡實訓室彌漫著濃鬱的咖啡香，很快，一杯杯咖啡就製作好了。

黃浦區特殊教育職業學校校長何英說：「身心障礙學生有內在的驅動力，想融入社會、體現自己的價值，所以他們在專業課的學習中非常認真。同學們學會了咖啡製作的技能，運用自己的專業技能，為關心關愛他們的、默默奉獻守護這座城市的勞動者送去溫暖，他們也將更加懂得感恩，收穫快樂和自信。」