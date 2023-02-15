休賽季非常忙碌的教士，再次增強了他們的先發輪值的戰力，根據美媒《The Athletic》的記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，教士已經網羅先發右投華卡（Michael Wacha），雙方簽下一紙4年2400萬美元的合約，裡頭也包含球員以及球團選項，而這筆合約將降低教士對奢侈稅的負擔。

華卡在大聯盟生涯前7年效力紅雀，新人賽季就成為輪值要角，該季華卡隨著球隊打進季後賽，並在國聯冠軍賽面對道奇的2次先發中，合計繳出13.2局無失分，拿下2勝以及送出13次三振的優異表現，奪得國聯冠軍賽MVP，並在2015年賽季入選唯一一次明星賽。

2019年離開紅雀之後，華卡3年內換了3支隊伍，替大都會及光芒效力時期，華卡的防禦率都超過5以上，眼看將要遭到聯盟淘汰，不過上賽季來到缺乏先發投手輪值的紅襪，華卡重新找回優異身手，23次先發出賽中拿下11勝2負、防禦率只有3.32，預計華卡將成為教士第4號先發，排在穆斯葛洛夫（Joe Musgrove）、達比修有及史奈爾（Blake Snell）之後。

加上重新續約的馬丁尼茲（Nick Martinez）、休賽季簽下的魯戈（Seth Lugo），教士有望以6人輪值來開始新賽季。目前教士距離第3級豪華稅門檻的2.73億美元，僅有7百萬美元不到的差距，根據聯盟規定，團隊薪資超過2.73億美元的球隊，將會被徵收高達75%的稅率，同時該隊下一年的選秀首輪籤將會退後10個順位。