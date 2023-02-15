星宇航空2022年累計營收為33.62億元，年增322％。今年1月春節效應，營收達15.23億元，單月營收已經達到去年全年的45％，也大幅超車去年法說會法人預期單季15億元營收的目標。

星宇航空持續增班，隨著赴日本旅遊人數漸增，2月起以A330neo廣體機投入東京每日兩班直飛營運，3月以A350-900新機投入東京早班機營運。而洛杉磯航線昨天開賣，將以全新A350執飛，6月起增班為每日飛航。

隨著洛杉磯航點開啟，同時增加轉機市場，營收規模可望持續擴大，另外，新加坡航空燃油第1季以來每桶均價約110美元，比去年同期每桶均價116美元略有下滑，今年以來燃油成本略有緩解，有利利潤提升；惟星宇航空購置大型新機也進入攤銷折舊，加上第一階段預計2027年前陸續再引進20架新機，總機隊數達39架；第二階段規畫長期總架數達50架，未來成本還持續擴增，也考驗全年轉盈的目標何時達成。