分析師認為，美國強力升息疑慮不散，當地公債殖利率大升，10年期的是2023年迄今首次升至3.799%。因為美國10年期公債殖利率是市場標竿，後市會穩定保持在特定區間內，還是上升或下降，都會影響股市走向。
日本央行行長的新接班人已確定，專家學者認為日本現行超寬鬆利率政策可能反轉，日圓走強之下，一度升值0.2%，兌換一美元匯價為132.82附近。日本出口類股疲弱，索尼跌0.33%，任天堂跌0.11%，豐田也跌0.35%。
日圓走升，連累出口族群股價表現，還有美國最新出爐的消費者通膨指數高於預期，市場認為聯準會為打壓通膨，可能還會繼續大力升息。因此，日股15日開高走低，早盤結束時，日經指數收27,491.51點，跌111.26點或0.4%。東證收1,988.3點，跌4.79點或0.24%。
分析師認為，美國強力升息疑慮不散，當地公債殖利率大升，10年期的是2023年迄今首次升至3.799%。因為美國10年期公債殖利率是市場標竿，後市會穩定保持在特定區間內，還是上升或下降，都會影響股市走向。
日本央行行長的新接班人已確定，專家學者認為日本現行超寬鬆利率政策可能反轉，日圓走強之下，一度升值0.2%，兌換一美元匯價為132.82附近。日本出口類股疲弱，索尼跌0.33%，任天堂跌0.11%，豐田也跌0.35%。
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