85度C邀請會員吃蛋糕抽Switch，2月16日起至3月22日，民眾在實體門市或85cafe APP線上訂餐，單筆消費切片蛋糕任兩片（含）以上，或是單筆消費蛋糕滿百元，就有機會抽中市價10,480元的Switch OLED主機，連續五周，周周抽出當期幸運兒、共計9名，每筆消費可享一次抽獎機會，消費越多，中獎機會越大。

85度C高CP值的切片蛋糕種類多達三十種，不論是提拉米蘇還是法式千層，向來深受消費者喜愛。85cafe APP會員只要在2月16日至3月22日期間，在實體門市或85cafe APP線上訂餐單筆購買兩個切片蛋糕（含）以上，或是蛋糕滿百元，結帳時報會員電話，就能自動參加抽獎活動。

如原味起士蛋糕單片47元，只要購買兩片共94元，就有機會把市價10,480元的Switch帶回家，活動為期五周，第一、二周各抽出1位幸運兒，第三、四周各抽出2位得獎者，第五周加碼再抽出3位得獎者，全部共計9名。抽獎採累計制，單筆發票為一次抽獎機會，消費越多筆，中獎機會越大。85度C表示，中獎名單周周公布，將於2/24（1名）、3/3（1名）、3/10（2名）、3/17（2名）、3/24（3名）陸續公布於85度C官網及臉書粉絲團。