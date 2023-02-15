全球通膨壓力未歇，又遇到地緣政治風險，全球經濟前景蒙上一層陰影，「末日博士」經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）日前警告，全球債務危機與停滯性通膨的風險逐漸升高，經濟正遭遇二戰以來的最大威脅，台灣雖是全球化趨勢的成功故事，但在地緣政治風險下，可能成為大威脅的原爆點。

魯比尼過去曾精準預言2008年金融危機，進而聲名大噪，近期魯比尼也出書探討未來十年全球經濟的挑戰。ETtoday報導，魯比尼提到，試圖使利率正常化可能會衝擊到債券和信用市場、股票市場，經濟陷入停滯性通膨與債務危機的風險也逐漸升高。

魯比尼也提到台灣的處境與各國政府普發現金的缺點，他認為，台灣是全球化趨勢下的成功故事，但如果爆發地緣政治危機，台灣也會成為原爆點；普發現金雖然能降低政治上的阻力，但此方式需要投入大量新貨幣，欠下很難償還的債務，終將自食惡果。

對於未來，停滯性通膨將是全球經濟最大的敵人，魯比尼強調，未來十年可能比1970年代更加嚴重，通膨、民間和公共債務與泡沫破裂同時發生，全球在未來十年將進入全新的險境。