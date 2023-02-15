台中市瑪莎拉蒂3惡煞將宋姓男大生痛毆成傷案，台中地院今天開庭審理。主嫌張敦量再請求交保強調，被羈押1年3個月已深自反思，一直都有和解意願，但無力達到被害人要求。雙方律師針對宋男醫療鑑定針鋒相對，張等3人律師主張，「輕微身心障礙」不等同重傷害；宋方面則認為，手及行走功能已達重傷害，連寫名字都要寫1分多鐘。全案將在3月1日宣判。

男子張敦量、李韋霖及陳勁豪去年11月7月間深夜駕駛名車瑪莎拉蒂與駕駛的自小客車的宋姓男大發生行車糾紛，3人將宋痛毆成傷，引起軒然大波，全案依殺人未遂、強制及傷害罪起訴，目前在台中地院審理， 3人多次聲請交保被駁，法官在去年9月20日裁定李、陳兩人各以20萬元交保，而張遭羈押至今已1年3個月之久。

台中地院今天開庭審理，張等3人委任律師均表示，中國附醫對宋男的鑑定「輕微身心障礙」，不能認定等同刑法「重傷害」，必須再檢定宋的相關機能。並強調，此為偶發行車糾紛事件，雙方互不相識，也無宿怨，並沒有殺人犯意，不知與宋同車者有未成年人，且雖具和解意願，但無力達到被害人要求的1500萬元和解金，才尚未達成和解。

宋男的辯護律師則稱，宋傷勢大量集中在頭部，甚至遭張踩頭，均可預測發生死亡。目前宋手部無法做精密動作，連名字都要寫1分多鐘，無法長距離行走，且平衡能力受影響，已明顯達到重傷害程度，並批張等人輕賤人命，請求法官從重量刑。

張敦量當庭表示，他坦承傷害及強制罪犯行，已被羈押1年3個月，已深自反思，深刻知道不該讓情緒控制行為而釀大禍，他一直想和解，但目前暫無力達到對方要求的金額，尚未達成和解。

李韋霖則坦承強制罪，否認傷害罪，強調先前坦承傷害是希望和對方和解及撤告，他未毆打宋；陳勁豪則全盤否認強制及傷害罪，他表示很後悔，希望全案快結束，能面對正常生活。