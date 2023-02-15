時代力量總召邱顯智（中）、副總召陳椒華、黨團幹事長王婉諭今召開記者會。（黃婉婷攝）

時代力量立法院黨團今召開記者會，就此次土耳其與敘利亞的震災事件表達哀悼之意，並針對目前國內老屋盤點補強牛步及震災應對措施問題提出沉重呼籲，強調全台過半住宅都是屋齡30年以上的老舊建築，而中央的結構安全性評估執行率卻只有13％，呼籲行政牛步是人禍，政府應加速推動危老建築補強。

立委陳椒華表示，921大地震後至今20餘年間，台灣又陸續發生至少21次災害型地震，總計再造成155人死亡、1840人輕重傷並有至少500棟房屋倒塌，而經濟部地調所目前公告全臺36處活動斷層地質敏感區中，卻仍有16處尚未完成調查及公告資訊。

陳椒華指出，針對已公布的活動斷層或敏感區，更應與內政部圖資對應，才能清楚掌握活動斷層地質敏感區上之建物與公共建設，否則恐讓民眾身陷高風險地段卻毫無知覺，這是相關主管機關應立即改善的重要工作。

立委王婉諭表示，我國921地震後雖陸續推動修法，但以稅籍住宅數量為例，全國900多萬稅籍宅數中竟然有高達460萬、51％的高比例住宅屋齡超過30年，適用的卻是921大地震前的耐震標準。

王婉諭說，內政部營建署「都市危險及老舊建築物結構安全性能評估辦法」在2021年的目標是評估6900件，實際卻僅執行908件，執行率僅13％，呼籲中央提出具體辦法督促地方落實評估，以便進行後續補強或重建。

總召邱顯智認為，台灣老屋建築履歷應加強，現制的防災避難措施也必須重新檢視，特別是2018年花蓮地震後，時代力量黨團就曾提出中央應積極推動建築履歷制度，尤其對於「非新建、屋齡高」的房屋，更應重新檢視或建置，並減少危險不良建物回到市場一再轉手賣出。

邱顯智強調，根據國發會預估台灣社會將於2025年達到「超高齡社會」，意即屆時全臺五人中即有一人為65歲以上長者，政府機關應儘早針對長者完成災後的系統性撤離計畫，特別是常設置於私有房屋中的養護機構，及後續即時的災後照護人力及救護資源，都有賴政府機關制定適合的防災救護目標。