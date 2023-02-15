Airbnb公布2022年第四季營收年增24%，為19億美元，優於市場預期的18.6億美元，並創歷來同期新高。淨利為3.19億美元，較前一年同期淨利5500萬美元大幅成長。每股盈餘為48美分，優於市場預估的25美分。

總訂單額（包含房價、服務費、清潔費和稅金）年增20%，為135億美元，但不及市場預估的136.9億美元。平均房價年減1%，為153美元。訂房與體驗數（以幾個晚上計）年增20%，為8820萬晚，不及市場預期的8970萬晚。

2022年全年總營收84億美元、淨利18.9億美元、每股盈餘2.79美元，均優於市場預期。

此外，這是Airbnb首度全年實現獲利。2021年該公司虧損3.52億美元。

該旅宿平台預估今年首季營收介於17.5～18.2億美元，優於市場預估的16.9億美元。

Airbnb在給股東的信中表示，自2023年來需求仍然強勁，各大城市的旅遊潮都在復甦。Airbnb在拉丁美洲的市占擴大，而亞太地區的旅宿需求持續回溫，此外，歐洲遊客提前為暑假訂房，尤其令人振奮。

Airbnb並表示將嚴格管控成本以維持利潤，預計利潤將保持在去年的35%，仍為2020年上市以來的最高水準，儘管經濟可能陷入衰退的前景引發了對消費者支出的擔憂。