大陸央視新聞15日報導，最近大陸各地迎來新冠病毒感染「乙類乙管」後的第一個開學季。各地中小學校都已明確和落實了疫情防控政策，在保障師生健康的前提下陸續有序開學。

四川省教育廳印發了關於做好2023年春季學期學校開學的通知，凸出「保健康、防重症」防控要求，分類指導大中小學校落實「乙類乙管」相關措施，全省各中小學都加強了對衛生保健室的建設，開學第一天進行了防疫應急演練。

四川省成都市成外附小西宸學校保健室醫生許子璐表示：「我們配備了抗原（快篩）檢測試劑、指尖血氧儀、電子血壓計等，各班級也配備了『健康防疫包』，以保障學校應對突發情況的能力。同時，和社區醫院、區疾控中心還有教育行政部門，我們要保持密切聯繫，共同呵護學生健康。」

浙江省長興縣在開學前就出抬了《關愛青少年「春風計畫」行動方案》，對學生返校後可能出現的各種問題進行預判，並給出相應解決方案。

開學後，學校通過開學第一課、主題班會課等形式，幫助學生儘快適應新學期學習生活。

當地在開學前後對全體師生健康狀況進行了排摸，落實居家健康自我管理和健康監測等多項舉措。

浙江省長興縣實驗小學安全辦主任邵志南指出：「我們在開學兩周之內，對所有學生的體育運動也進行了運動量的適當調整，通過這樣的政策，讓學生慢慢恢復和適應學校的生活。」

山東省濟南市選取了部分學校，在校門口安裝熱成像測溫儀，體溫異常的將進入健康觀察室。學校在教室、教師辦公室安裝了空氣品質感測器和24小時智慧消毒機，可第一時間啟動消殺工作。

山東省濟南市德潤中學副校長李伯祥稱，白天就是臭氧消殺，晚上是紫外線消殺，為師生創造更加舒適、健康、安全的學習環境，讓師生更加安心，讓家長更加放心。

大陸國務院聯防聯控機制相關負責人表示，春季開學之後，教育部門將繼續會同有關部門，分類指導各類學校和托幼機構全面落實國家疫情防控政策，平穩實現學校疫情防控轉段過渡，有效恢復學校正常教育教學秩序，持續保障師生健康和校園安全穩定。