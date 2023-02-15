土耳其、敘利亞邊界6日發生強震，至今已邁入第10天，各國搜救人員仍不放棄希望，持續在瓦礫堆下尋找生還者。其中來自英國的搜救隊員冒險鑽縫，進入建築物底部搶救受困民眾，如今影片在網路上曝光，引發網友一片讚揚。

根據《每日郵報》報導，英國搜救隊伍在土耳其南部哈泰省（Hatay）一處廢墟偵測到生命跡象。為了避免任何輕微的碰撞，可能造成建築進一步崩塌，其中一名搜救員彎低身體，手腳並用鑽進只容一人通過的小洞，整個過程中只見他不斷喘氣，身體緊緊貼著碎石堆爬行，同時還得注意身旁突出的鋼筋和碎裂物品，費盡九牛二虎之力才總算找到受困者，在確認對方一切安好之後，再進行後續救出行動。

Full video of remarkable tunnel route created by @UK_ISAR_TEAM colleagues down to our casualties Friday night/Saturday morning. pic.twitter.com/6cE8iFXiGL — Malcolm Russell (@Malcolm_999) February 12, 2023

後來這名搜救員的隊友將影片放上網路，讓許多網友看了深受感動。有網友表示，搜救員是「真英雄」、「令人難忘」，也有人認為，他們具備「鋼鐵般的膽量和善良的心」、「難以想像的勇氣」，「應該接受頒獎表揚」。

根據土耳其外交部表示，全球一百個國家、超過9千2百名救難人員參與了這次的震災搜救。截至目前為止（台灣時間15日12時），這場大地震已奪走兩國至少41,218人的性命，造成數百萬人流離失所。