女星小S徐熙娣個性直爽，憑著大膽主持風格深獲觀眾喜愛，相當熱愛演戲的她，近日在節目中與許傑輝即興演出，更點名一位女班底飾演千金小姐，沒想到女班底一個動作疑似惹毛小S，也引來網友質疑：「不曉得是不是小S真的不爽了」。

小S在節目《小姐不熙娣》中，與許傑輝即興演出主題為「財閥的私生女回到家準備華麗復仇」的小劇場，當中小S、許傑輝與派翠克演僕人，班底Pag則飾演千金小姐，不過Pag進場就拍了一下小S的桌子，不小心將小S心愛的保溫杯摔到地上，連平板電腦也差點掉落。

小S見狀立刻跑過去將搶走保溫瓶，接著直呼「你知不知道它這很貴！」，更不斷檢查杯子是否有受損，而派翠克與許傑輝連忙拉走她繼續演戲「你是僕人耶，你今天怎麼吃錯藥」，小S則擺出不悅表情大吼：「我沒有這個水壺我不能錄影啦！」

該片段曝光後，有網友質疑「水壺那段，一直都不確定小S到底是演戲，還是真的發火，前者的話，演女僕的她即興發揮急轉劇情頗妙又有點違和，後者的話，後製跟B2怎麼會沒剪掉」更有人直言，班底Pag的觀察力須加強「如果我是s我應該也會生氣，桌上還有ipad，那個水壺這是之前S提過他不能沒有的熱水壺，那麼多重要的物品在桌上...這個動作...不該吧」。