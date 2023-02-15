投資態樣越來越多，民進黨立委陳亭妃、陳歐珀今在立法院舉行記者會，指近年來金融市場上有心人士，利用金融監管3大漏洞，強勢取得經營權，嚴重破壞金融秩序，導致傳統產業被惡意併吞。

陳亭妃指出，目前上市櫃公司以股票為擔保品，向銀行質借貸款，但檢視現行法令未對股票質押總比例訂出上限，讓有心人士得以上下其手，導致可以用買空、賣空的方式取得多數股權及經營權，管理機制形同虛設。

陳亭妃解釋，目前公開發行公司董事、監察人、經理人及大股東辦理股票質押，應依《證券交易法》第25條第1項和第4項規定，向主管機關申報及公告，只要即時公告與申報就沒事。

陳亭妃指出，銀行對於公開發行公司內部人及大股東與其利害關係人申請股票質押授信業務的控管原則，僅依《中華民國銀行公會會員授信準則》，導致有心人士利用主管機關不會主動查核資金來源，而以「股票設質借款資金」申報為「自有資金」，刻意隱匿資金來源，在市場上以拉高槓桿、高融資方式，取得高額貸款，作為突襲資本市場的資金活水。

陳歐珀表示，市場上有心人士看準，現行法令未對股票質押總比例訂出上限，對於所申報的資金來源也沒有實質查核機制，縱使接獲檢舉實質查核確實違法，也僅能以《證券交易法》申報不實最高處以480萬罰緩，無法追回股權，如此凸顯了目前金融監管機制的漏洞百出。