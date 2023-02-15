50多歲的張姓婦人透過手機LINE訊息認識自稱財經大師的男子，該男遊說他買債券型基金的優點後，婦人要到銀行匯款百萬元，經行員與員警勸阻，才讓她醒悟是遇到詐騙了。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區1位50多歲的張姓婦人日前收到手機LINE訊息認識自稱財經大師的男子，經他強力介紹債券型基金的優點後，竟拿出新台幣100萬元積蓄要到附近銀行匯款，行員警覺有異立即通知太平派出所員警前來勸阻，最後才順利保住其血汗錢，沒想到張婦竟說，「虧我這麼相信他！」竟然是詐騙。

近期國際經濟通膨高居不下，詐騙集團也搭上金融時事，透過介紹高利率的債券型基金，差點讓民眾被騙；太平警分局太平派出所日前下午3點多接獲轄區內台灣企銀太平分行黃姓女行員報案，稱「有民眾疑似要將金錢匯入不明帳戶，疑似遭詐騙，請求警方協助。」

員警到場關懷瞭解，原來張姓婦人前些日子收到手機LINE訊息認識自稱財經大師的男子，於是就與他加為好友，該男子透過自製的投報率，加上對各類金融投資的知識，讓婦人深信不疑，最後在男子推薦下希望婦人拿出100萬元，讓他操作債券型基金，不僅穩定且有高額獲利。

所幸在行員關懷提問下，發現婦人疑似遭到投資詐騙，立即通知太平派出所員警前來關懷，經蕭姓女警耐心地說明這類典型假投資詐騙案件，才讓婦人恍然大悟，避免受騙，也讓婦人搖頭直呼：「虧我這麼相信他！」

太平分局分局長蔡慶星表示，投資詐騙手法多，「萬騙不離錢！」呼籲民眾投資應尋求正當管道，如有相關疑問可撥打110或165反詐騙專線即時查證。