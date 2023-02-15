台積電今天股價大跳水，一早以526元大跌19元開出，一度力圖力爭上游至532元，但市場賣壓沈重，約11點過後，多在523元及524元弱勢游走，至11點半過後，成交值也擴大至4.1萬張，較昨天全場成交3.38萬多張明顯爆量。市場推估外資今天應出現大賣超。
台積電ADR昨天原本表現亮眼，以大漲1.92％作收，但盤後公布股神巴菲特所屬的波克夏大賣原持有台積電的86％持股後，台積電ADR立即大跌，以重挫4.96％作收，市場預期美股今晚開盤，台積電ADR將難逃大跌。
股神巴菲特大賣台積電美股ADR消息傳出，造成台積電ADR盤後大跌4.96％，反應台積電ADR大跌，今（15）日台股開盤後，台積電開盤直接跳水，早盤最低來到523元大跌22元，跌幅4.04％，單日市值蒸發5,705億元。
台積電今天股價大跳水，一早以526元大跌19元開出，一度力圖力爭上游至532元，但市場賣壓沈重，約11點過後，多在523元及524元弱勢游走，至11點半過後，成交值也擴大至4.1萬張，較昨天全場成交3.38萬多張明顯爆量。市場推估外資今天應出現大賣超。
台積電ADR昨天原本表現亮眼，以大漲1.92％作收，但盤後公布股神巴菲特所屬的波克夏大賣原持有台積電的86％持股後，台積電ADR立即大跌，以重挫4.96％作收，市場預期美股今晚開盤，台積電ADR將難逃大跌。
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