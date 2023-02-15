搶攻春季國旅商機，萬豪國際集團旗下兩大五星級酒店共同合作攜手推出超值優惠方案，12,000元可一次擁有雙城頂級住宿體驗、二泊二食，分別可入住宜蘭力麗威斯汀度假酒店與台北士林萬麗酒店各一晚。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店與台北士林萬麗酒店攜手推出「繁花遊園、春日旅享」住房專案，銷售日自2月15日起至2月28日止，即可於2月17日至6月30日期間入住雙品牌酒店各一晚，並享翌日自助式早餐兩客。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店坐落於宜蘭縣員山鄉，擁有著名的溫泉和壯麗的自然風光，距離台北市僅60分鐘車程，具有離塵不離城的地理優勢。進入大廳後迎面而來Westin品牌白茶蘆薈的淡雅香氣，突顯出宜蘭力麗威斯汀度假酒店獨有的優雅氣質，身心靈也隨之安然沉澱。園區以日式禪風設計，擁有獨立式的全天然開放空間，85間客房搭配6間獨棟泳池Villa別墅，客房皆設有富含礦物質的碳酸氫鈉溫泉湯池並配備國際知名的威斯汀天夢之床享受無憂睡眠，打造卓越非凡的住宿體驗。

台北士林萬麗酒店位於台北市士林區，身處繁華的台北城，卻坐擁大片綠意景觀，令賓客彷彿踏入世外桃源，遠離了城市喧囂，享受以玫瑰作為設計主軸的高雅氛圍，沾染萬麗酒店專屬的紫蘇調香氛清新氣息，無論寢居空間、用餐環境、健身器材、空中花園及頂樓無邊際泳池，皆能品味非凡的美好旅程。酒店地理位置絕佳，步行即可造訪士林官邸、士林夜市及臺北表演藝術中心；從酒店開車約10至15分鐘，可以抵達兒童新樂園、國立臺灣科學教育館、故宮博物院。此外，每年春夏時節的「陽明山花季」、「竹子湖海芋季及繡球花季」，亦是探索自然風光的好去處。